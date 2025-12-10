Erste Group Bank Aktie

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Erste Group Bank-Investition im Blick 10.12.2025 10:04:06

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Erste Group Bank-Einstiegs gewesen.

Am 10.12.2022 wurde das Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Erste Group Bank-Aktie bei 28,82 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investierten, hätten nun 34,698 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 09.12.2025 3 398,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 97,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 239,87 Prozent angewachsen.

Am Markt war Erste Group Bank jüngst 37,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

