Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Erste Group Bank-Investition im Blick
|
10.12.2025 10:04:06
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.12.2022 wurde das Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Erste Group Bank-Aktie bei 28,82 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investierten, hätten nun 34,698 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 09.12.2025 3 398,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 97,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 239,87 Prozent angewachsen.
Am Markt war Erste Group Bank jüngst 37,50 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung kaum verändert (finanzen.at)
|
10.12.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.12.25
|Erste Group-Aktie höher: UBS bestätigt Empfehlung und hebt Kursziel (APA)
|
09.12.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)