Börse Wien in Grün: ATX am Nachmittag mit Zuschlägen

Der ATX befindet sich am Donnerstagnachmittag im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,08 Prozent auf 3 636,71 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 116,541 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 3 597,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 597,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 586,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 639,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 2,07 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, wies der ATX einen Stand von 3 684,49 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.05.2024, den Wert von 3 711,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, wies der ATX einen Wert von 3 124,52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,59 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 2,13 Prozent auf 31,15 EUR), BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 67,80 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 39,34 EUR), Erste Group Bank (+ 1,64 Prozent auf 47,58 EUR) und Raiffeisen (+ 1,43 Prozent auf 17,06 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-0,44 Prozent auf 15,81 EUR), DO (-0,27 Prozent auf 147,60 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,95 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,17 Prozent auf 29,55 EUR) und Andritz (+ 0,18 Prozent auf 56,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 381 509 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,629 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,93 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

