Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

So bewegte sich der ATX Prime zum Handelsschluss.

Zum Handelsende bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,08 Prozent höher bei 1 877,27 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,014 Prozent leichter bei 1 856,92 Punkten, nach 1 857,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 878,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 852,78 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,75 Prozent aufwärts. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 17.04.2024, mit 1 758,08 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 1 716,06 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Stand von 1 587,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,52 Prozent nach oben. Bei 1 878,54 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,24 Prozent auf 22,60 EUR), BAWAG (+ 3,53 Prozent auf 60,15 EUR), Frequentis (+ 3,03 Prozent auf 27,20 EUR), Erste Group Bank (+ 2,50 Prozent auf 47,52 EUR) und Palfinger (+ 2,14 Prozent auf 23,90 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil CA Immobilien (-1,54 Prozent auf 29,34 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,36 Prozent auf 8,70 EUR), Vienna Insurance (-0,95 Prozent auf 31,20 EUR), Rosenbauer (-0,95 Prozent auf 31,40 EUR) und DO (-0,67 Prozent auf 147,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 790 237 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 25,622 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,19 Prozent.

Redaktion finanzen.at