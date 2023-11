Börse Wien in Grün: So performt der ATX am Mittwochnachmittag

Der ATX gewinnt am Mittwochnachmittag an Wert.

Um 15:40 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 3 170,59 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 110,196 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,041 Prozent leichter bei 3 159,91 Punkten, nach 3 161,22 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 137,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 171,64 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,441 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, stand der ATX bei 3 119,98 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 08.08.2023, einen Stand von 3 167,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wurde der ATX mit 3 158,71 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,344 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 560,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3,96 Prozent auf 28,32 EUR), voestalpine (+ 2,41 Prozent auf 24,68 EUR), Lenzing (+ 1,52 Prozent auf 36,85 EUR), Andritz (+ 1,29 Prozent auf 47,22 EUR) und OMV (+ 0,88 Prozent auf 41,23 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen IMMOFINANZ (-1,92 Prozent auf 18,42 EUR), Verbund (-0,54 Prozent auf 82,60 EUR), Erste Group Bank (-0,41 Prozent auf 34,10 EUR), CA Immobilien (-0,15 Prozent auf 32,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,74 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 195 013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 29,687 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die BAWAG-Aktie mit 10,81 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at