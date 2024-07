Börse Wien in Rot: ATX fällt zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag hielten sich die Börsianer in Wien zurück.

Schlussendlich schloss der ATX nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 3 683,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 119,487 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,034 Prozent auf 3 685,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3 684,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 657,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 686,08 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bewegte sich der ATX bei 3 534,45 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2024, den Wert von 3 497,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 3 161,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 1,20 Prozent auf 169,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,94 Prozent auf 47,11 EUR), BAWAG (+ 0,38 Prozent auf 65,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,37 Prozent auf 108,80 EUR) und Wienerberger (+ 0,37 Prozent auf 32,76 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-2,88 Prozent auf 24,30 EUR), Lenzing (-0,91 Prozent auf 32,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,83 Prozent auf 35,70 EUR), Raiffeisen (-0,69 Prozent auf 17,28 EUR) und Andritz (-0,53 Prozent auf 56,15 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 468 932 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,786 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

