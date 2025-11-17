ATX-Titel DO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DO-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.11.2020 wurde die DO-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 40,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 244,798 DO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 44 357,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 181,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 343,57 Prozent vermehrt.

Insgesamt war DO zuletzt 1,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at