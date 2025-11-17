DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühes Investment 17.11.2025 10:03:54

ATX-Titel DO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DO-Investment von vor 5 Jahren verdient

ATX-Titel DO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DO-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.11.2020 wurde die DO-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 40,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 244,798 DO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 44 357,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 181,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 343,57 Prozent vermehrt.

Insgesamt war DO zuletzt 1,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & COmehr Nachrichten

Analysen zu DO & COmehr Analysen

15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25 DO accumulate Erste Group Bank
18.02.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.25 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DO & CO 180,60 -0,33% DO & CO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen