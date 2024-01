Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert letztendlich

Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,56 Prozent tiefer bei 1 714,03 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent stärker bei 1 724,00 Punkten, nach 1 723,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 1 731,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 711,67 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, stand der ATX Prime bei 1 662,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, notierte der ATX Prime bei 1 579,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, stand der ATX Prime bei 1 583,70 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 6,70 Prozent auf 3,74 EUR), FACC (+ 3,43 Prozent auf 6,03 EUR), Addiko Bank (+ 3,37 Prozent auf 13,80 EUR), UBM Development (+ 3,32 Prozent auf 21,80 EUR) und Semperit (+ 2,68 Prozent auf 14,54 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3,73 Prozent auf 25,32 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,16 Prozent auf 122,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,71 Prozent auf 43,00 EUR), Andritz (-2,57 Prozent auf 54,95 EUR) und Verbund (-2,38 Prozent auf 82,05 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 419 600 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 29,200 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,19 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

