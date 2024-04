Börse Zürich in Rot: SLI schließt mit Verlusten

Am Dienstag notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,88 Prozent leichter bei 1 839,26 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,071 Prozent auf 1 856,81 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 1 857,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 839,26 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der SLI einen Stand von 1 923,91 Punkten auf. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Stand von 1 825,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, den Stand von 1 782,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,30 Prozent nach oben. Bei 1 936,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 4,12 Prozent auf 10 610,00 CHF), Sandoz (+ 1,60 Prozent auf 31,15 CHF), Temenos (+ 1,59 Prozent auf 57,50 CHF), Schindler (+ 0,35 Prozent auf 230,00 CHF) und Novartis (+ 0,20 Prozent auf 89,05 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Straumann (-11,38 Prozent auf 123,00 CHF), UBS (-3,31 Prozent auf 24,27 CHF), Lonza (-2,30 Prozent auf 510,40 CHF), Holcim (-2,23 Prozent auf 77,18 CHF) und Swatch (I) (-1,63 Prozent auf 193,65 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 282 578 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 248,246 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

