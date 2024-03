Börse Zürich in Rot: SPI beendet den Handel mit Verlusten

Der SPI verzeichnete am Mittwochabend Verluste.

Der SPI verlor im SIX-Handel zum Handelsschluss 0,33 Prozent auf 14 852,66 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,978 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,147 Prozent auf 14 923,60 Punkte an der Kurstafel, nach 14 901,70 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 951,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 852,05 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,846 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 839,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 105,82 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, bei 14 303,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 1,94 Prozent zu Buche. 15 005,61 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Kudelski (+ 6,04 Prozent auf 1,41 CHF), Alcon (+ 5,24 Prozent auf 74,66 CHF), Romande Energie (+ 4,71 Prozent auf 53,40 CHF), Peach Property Group (+ 4,40 Prozent auf 8,06 CHF) und Banque Cantonale de Geneve (+ 2,69 Prozent auf 267,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ObsEva (-81,25 Prozent auf 0,01 CHF), Kinarus (-12,50 Prozent auf 0,01 CHF), AIRESIS (-9,23 Prozent auf 0,47 CHF), Bellevue (-9,00 Prozent auf 21,75 CHF) und Idorsia (-8,74 Prozent auf 2,61 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die Kinarus-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 24 239 003 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 258,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

2024 verzeichnet die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at