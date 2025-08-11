Börse Zürich: SPI-Anleger greifen mittags zu

Am Montag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Montag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,25 Prozent fester bei 16 607,21 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,514 Prozent stärker bei 16 651,28 Punkten in den Montagshandel, nach 16 566,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 16 606,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 677,66 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 11.07.2025, den Stand von 16 628,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 16 546,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 791,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 386,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 10,00 Prozent auf 1,60 CHF), Idorsia (+ 5,97 Prozent auf 2,75 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,76 Prozent auf 7,90 CHF), Rieter (+ 3,61 Prozent auf 60,30 CHF) und Ascom (+ 3,13 Prozent auf 4,45 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Evolva (-7,66 Prozent auf 1,03 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,79 Prozent auf 1,51 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,98 Prozent auf 0,22 CHF), BioVersys (-3,45 Prozent auf 28,00 CHF) und Feintool International (-3,42 Prozent auf 11,30 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 538 908 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 218,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Varia US Properties-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

