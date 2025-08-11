Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SPI-Performance im Fokus 11.08.2025 12:27:09

Börse Zürich: SPI-Anleger greifen mittags zu

Börse Zürich: SPI-Anleger greifen mittags zu

Am Montag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Montag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,25 Prozent fester bei 16 607,21 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,514 Prozent stärker bei 16 651,28 Punkten in den Montagshandel, nach 16 566,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 16 606,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 677,66 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 11.07.2025, den Stand von 16 628,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 16 546,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 791,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 386,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 10,00 Prozent auf 1,60 CHF), Idorsia (+ 5,97 Prozent auf 2,75 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,76 Prozent auf 7,90 CHF), Rieter (+ 3,61 Prozent auf 60,30 CHF) und Ascom (+ 3,13 Prozent auf 4,45 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Evolva (-7,66 Prozent auf 1,03 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,79 Prozent auf 1,51 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,98 Prozent auf 0,22 CHF), BioVersys (-3,45 Prozent auf 28,00 CHF) und Feintool International (-3,42 Prozent auf 11,30 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 538 908 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 218,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Varia US Properties-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ascommehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ascom 4,65 5,69% Ascom
BioVersys 28,00 -3,45% BioVersys
Evolva Holding AG 1,07 0,00% Evolva Holding AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,90 0,42% Feintool International AG (N) (FIH)
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 1,56 -3,41% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Idorsia AG 2,81 4,23% Idorsia AG
Leclanche (Leclanché SA) 0,23 0,00% Leclanche (Leclanché SA)
Logitech S.A. 83,98 0,05% Logitech S.A.
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 7,86 5,22% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Relief Therapeutics Holding AG 2,58 4,24% Relief Therapeutics Holding AG
Rieter AG (N) 65,00 6,21% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 276,00 1,25% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,60 10,00% SHL Telemedicine
UBS 33,76 0,12% UBS
Varia US Properties 19,70 1,55% Varia US Properties

Indizes in diesem Artikel

SPI 16 609,45 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX und DAX geben nach -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen