Börsianer in Habachtstellung: TecDAX pendelt am Dienstagnachmittag um Vortagesschluss

Aktuell herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 3 195,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 512,027 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,244 Prozent höher bei 3 203,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 195,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 220,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 172,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, notierte der TecDAX bei 3 393,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der TecDAX auf 3 291,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 182,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,87 Prozent nach unten. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell United Internet (+ 3,77 Prozent auf 16,81 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,28 Prozent auf 62,90 EUR), Nordex (+ 3,20 Prozent auf 12,89 EUR), EVOTEC SE (+ 2,50 Prozent auf 8,22 EUR) und Kontron (+ 1,87 Prozent auf 17,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-5,14 Prozent auf 29,18 EUR), Energiekontor (-2,34 Prozent auf 58,50 EUR), Infineon (-1,60 Prozent auf 29,45 EUR), AIXTRON SE (-1,31 Prozent auf 19,27 EUR) und Siemens Healthineers (-1,05 Prozent auf 48,90 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 460 688 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 217,156 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at