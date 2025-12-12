Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag

Um 12:24 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent auf 24 368,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24 347,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 473,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 433,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 714,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Wert von 20 406,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,06 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,10 Prozent auf 167,70 EUR), Airbus SE (+ 1,26 Prozent auf 195,78 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 619,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,93 Prozent auf 260,40 EUR) und EON SE (+ 0,87 Prozent auf 15,11 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-1,30 Prozent auf 121,90 EUR), Merck (-1,26 Prozent auf 117,60 EUR), Fresenius SE (-1,09 Prozent auf 47,39 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 213,60 EUR) und Beiersdorf (-0,60 Prozent auf 93,34 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 277 925 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240,185 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at