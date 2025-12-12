Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent auf 24 361,47 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,076 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,306 Prozent stärker bei 24 368,94 Punkten, nach 24 294,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 474,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 352,39 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,44 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der DAX mit 24 381,46 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 698,15 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Stand von 20 426,27 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,66 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 2,10 Prozent auf 167,70 EUR), Airbus SE (+ 1,26 Prozent auf 195,78 EUR), Rheinmetall (+ 1,03 Prozent auf 1 619,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,93 Prozent auf 260,40 EUR) und EON SE (+ 0,87 Prozent auf 15,11 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens Energy (-1,30 Prozent auf 121,90 EUR), Merck (-1,26 Prozent auf 117,60 EUR), Fresenius SE (-1,09 Prozent auf 47,39 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 213,60 EUR) und Beiersdorf (-0,60 Prozent auf 93,34 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 277 925 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,185 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 5,04 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at