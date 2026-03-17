NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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17.03.2026 17:28:00

Bolt setzt für Robotaxis auf Nvidia-Technik

Bolt hat eine Partnerschaft mit Nvidia angekündigt. Dessen Plattform für autonomes Fahren soll den Einsatz von Robotaxis in Europa beschleunigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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