Broadcom-Aktie von Partnerschaft mit Alphabet beflügelt

Die Broadcom-Aktie hat am Dienstag zugelegt. Sie profiert von einer Vereinbarung mit Google-Mutter Alphabet.

So steigt die Broadcom -Aktie an der NASDAQ zeitweise 4,08 Prozent auf 327,27 US-Dollar. Der Hersteller von Halbleitern und Infrastruktur-Software hatte am Montag eine Vereinbarung mit Alphabet bis 2031 zur Entwicklung und Lieferung von TPUs für zukünftige Generationen bekannt gegeben. Außerdem wurde ein aktualisierter Vertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic mitgeteilt.

Laut Jefferies-Analyst Blayne Curtis ist die TPU-Nachfrage nun auf absehbare Zeit "effektiv abgesichert". Obwohl es keine genauen Zahlen gebe, dürfte die langfristige Vereinbarung Broadcom einen Mindestumsatz, voraussichtlich im Bereich von 200 Milliarden US-Dollar, garantieren, was ein starker und nachhaltiger Marktanteil wäre.

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NEW YORK (dpa-AFX)