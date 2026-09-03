Broadcom Aktie
|306,30EUR
|-10,80EUR
|-3,41%
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Broadcom nach Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Harlan Sur attestierte dem Halbleiterkonzern am Donnerstag ein durchwachsenes Quartal sowie einen weitgehend erwartungsgemäßen Ausblick auf das laufende Quartal. Positiv hob er indes die inzwischen stärkere Diversifizierung bei den Abnehmern der Chips für KI-Anwendungen hervor. So zählten hier etwa der Google-Mutterkonzern Alphabet, der Social-Media-Riese Meta sowie die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI zu den Kunden./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 580,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 367,24
|
Abst. Kursziel*:
57,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 367,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,93%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Broadcom
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 540 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
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02.09.26
|ROUNDUP: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant (dpa-AFX)
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02.09.26
|Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
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02.09.26
|Vor der Broadcom-Bilanz: ARK Invest setzt auf KI-Aktien und trennt sich von AMD und CrowdStrike (finanzen.at)
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01.09.26
|Ausblick: Broadcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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31.08.26
|Nvidia, Öl, Palo Alto, Apple, Rheinmetall, SAP, Broadcom, DAX - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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31.08.26
|Nvidia, Öl, Palo Alto, Apple, Rheinmetall, SAP, Broadcom, DAX - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu Broadcom
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|306,60
|-3,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:27
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:22
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.