Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Aktieneinstufung
|
17.12.2025 13:28:47
Buy von UBS AG für Hannover Rück-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Multilinien-Erstversicherern gibt er allgemein den Vorzug vor Rückversicherern. Besonders skeptisch sieht er allerdings Swiss Re.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Hannover Rück befand sich um 13:10 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 259,80 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 13,16 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 20 160 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 11,1 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
