Index im Fokus 10.12.2025 12:27:32

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 24 045,50 Punkte nach unten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23 998,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 167,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 086,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 23 583,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 20 316,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 20,44 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 122,70 EUR), EON SE (+ 0,84 Prozent auf 15,70 EUR), Fresenius SE (+ 0,75 Prozent auf 47,31 EUR), Beiersdorf (+ 0,70 Prozent auf 92,14 EUR) und Hannover Rück (+ 0,63 Prozent auf 255,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,29 Prozent auf 1 587,50 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 43,14 EUR), Heidelberg Materials (-1,45 Prozent auf 217,20 EUR), SAP SE (-1,29 Prozent auf 207,30 EUR) und Siemens (-1,28 Prozent auf 231,05 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 120 698 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 239,218 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

