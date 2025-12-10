DAX aktuell: DAX liegt am Mittwochmittag im Minus

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 24 029,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,074 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,129 Prozent leichter bei 24 131,39 Punkten in den Handel, nach 24 162,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 168,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 001,43 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,057 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 23 959,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, stand der DAX bei 23 632,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der DAX mit 20 329,16 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 20,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 122,70 EUR), EON SE (+ 0,84 Prozent auf 15,70 EUR), Fresenius SE (+ 0,75 Prozent auf 47,31 EUR), Beiersdorf (+ 0,70 Prozent auf 92,14 EUR) und Hannover Rück (+ 0,63 Prozent auf 255,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-3,29 Prozent auf 1 587,50 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 43,14 EUR), Heidelberg Materials (-1,45 Prozent auf 217,20 EUR), SAP SE (-1,29 Prozent auf 207,30 EUR) und Siemens (-1,28 Prozent auf 231,05 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 120 698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,218 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,38 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

