Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Lohnender Hannover Rück-Einstieg?
|
12.12.2025 10:03:58
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Hannover Rück-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 104,90 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 9,533 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 2 459,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 258,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 145,95 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 30,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
10.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
10.12.25
|DAX aktuell: DAX liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)