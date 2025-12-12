DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hannover Rück-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Hannover Rück-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 104,90 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 9,533 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 2 459,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 258,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 145,95 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 30,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at