WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

Halbjahreszahlen vorgelegt 29.08.2025

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Rivale meldet Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Rivale meldet Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr

Der chinesische E-Autobauer und Tesla-Konkurrent BYD hat am Freitag seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das erste Halbjahr präsentiert.

Der Gewinn von BYD ist in der ersten Jahreshälfte 2025 gestiegen. Das EPS bezifferte der Tesla-Konkurrent im Berichtszeitraum auf 1,71 RMB je Aktie, nach einem Gewinn von 1,56 RMB je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Umsatzseitig stand bei dem chinesischen Autokonzern im ersten Halbjahr ein Wert von 371,28 Milliarden RMB in den Büchern. Das waren 23,3 Prozent mehr als im Vorjahr, als BYD noch 301,127 Milliarden RMB umgesetzt hatte.

Der Handel in Hongkong war am Freitag zum Zeitpunkt der Zahlenvorlage bereits beendet. Geschlossen hatte die BYD-Aktie zuvor an der Börse in Hongkong um 2,14 Prozent höher bei 114,40 HKD.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com,BYD,Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu BYD Co. Ltd.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 12,67 1,40% BYD Co. Ltd.
Tesla 294,00 -0,54% Tesla

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

