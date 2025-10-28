Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
28.10.2025 11:38:27
Tesla chair warns Musk could quit if shareholders reject $1tn pay deal
Robyn Denholm urges investors to support billionaire chief’s package ahead of crucial November 6 voteWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
