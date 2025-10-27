Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

27.10.2025 18:40:00

Tesla-Verwaltungsrat droht Aktionären mit Abschied von Elon Musk

Elon Musk möchte seinen Einfluss bei Tesla erhöhen. Noch ist unsicher, ob die Aktionäre dem dafür nötigen gigantischen Aktienpaket zustimmen. Der Verwaltungsrat warnt vor einem Abgang des Firmenchefs, sollte der Plan platzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
