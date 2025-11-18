CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Anpassungen Führungsebene
|
18.11.2025 20:42:00
CA Immo-Aktie: Sternlicht folgt Smith als Aufsichtsrat
Die Mehrheitsaktionärin SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. hat Barry Sternlicht entsandt "und damit von ihrem Entsendungsrecht aus den gehaltenen Namensaktien Gebrauch gemacht", wie die CA Immo Dienstagabend schriftlich mitteilte. Sternlicht, Chairman und CEO der Starwood Capital Group, folgt auf David Smith, der von seinem Mandat abberufen wurde.
APA
