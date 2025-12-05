Alstom Aktie

22,85EUR 1,08EUR 4,96%
Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.12.2025 17:45:04

Alstom Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sei besser gewesen als erwartet, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders positiv beurteilt er das Verhältnis von Auftragseingängen zum Umsatz. Der besser als erwartete freie Liquiditätszufluss zeige, dass der Konzern auf einem guten Weg sei. Aus seiner Sicht bleibt der Wachstumskurs des Zugherstellers intakt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Kaufen
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
22,63 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
22,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.mehr Nachrichten