ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Frühes Investment
|
26.12.2025 10:03:34
CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 26.12.2024 wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse ASX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 22,27 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 449,035 ArcelorMittal-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 38,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 251,91 EUR wert. Mit einer Performance von +72,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ArcelorMittalmehr Nachrichten
Analysen zu ArcelorMittalmehr Analysen
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|37,79
|-0,45%