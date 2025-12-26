CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien verdienen können.

Am 26.12.2024 wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse ASX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 22,27 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 449,035 ArcelorMittal-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 38,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 251,91 EUR wert. Mit einer Performance von +72,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

