Frühes Investment 26.12.2025 10:03:34

CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien verdienen können.

Am 26.12.2024 wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse ASX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ArcelorMittal-Papier bei 22,27 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 449,035 ArcelorMittal-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 38,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 251,91 EUR wert. Mit einer Performance von +72,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle ArcelorMittal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ArcelorMittalmehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittalmehr Analysen

03.12.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 37,79 -0,45% ArcelorMittal

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

