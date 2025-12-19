Valeo Aktie

Rentables Valeo SA-Investment? 19.12.2025 10:03:56

CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Valeo SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Valeo SA-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,56 EUR. Bei einem Valeo SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,713 Valeo SA-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 353,35 EUR, da sich der Wert eines Valeo SA-Anteils am 18.12.2025 auf 11,51 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 64,67 Prozent eingebüßt.

Valeo SA war somit zuletzt am Markt 2,80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

