Alstom Aktie

Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

Langfristige Performance 19.12.2025 10:03:56

CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Alstom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Alstom-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 454,959 Alstom-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.12.2025 11 328,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 13,28 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Alstom belief sich zuletzt auf 11,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

