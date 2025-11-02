Tesla Aktie
Can Anyone Catch Elon Musk and SpaceX? Jeff Bezos Thinks He Can -- With Blue Origin
What does the Year 2000 mean to you?You probably remember 2000 primarily as the year "Y2K" fears finally blew over. 1999 ended, the calendar flipped to triple-zero and...nothing happened. Crisis averted. (Well, crisis averted except for the fact that the Internet Bubble was about to burst, crashing the stock market and devastating investment portfolios far and wide).Space investors though, might better remember 2000 as the year that Jeff Bezos, then CEO of Amazon.com (NASDAQ: AMZN), began a side project called "Blue Operations LLC" -- the company that we know today as Blue Origin. Established to explore the potential for building a "road to space," enabling other companies to build businesses off-planet -- much like creating the Internet allowed Amazon to be born -- Blue Origin came into being two full years before Elon Musk created SpaceX. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
