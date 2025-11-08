Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
08.11.2025 18:33:00
ChatGPT-Prompts tauchten offenbar in der Google Search Console auf
ChatGPT leitete Prompts offenbar ungeschützt an die Google-Suche weiter. OpenAI bestätigt das nicht direkt, will aber einen entsprechenden Fehler behoben haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|240,00
|-2,87%
|Alphabet C (ex Google)
|240,30
|-2,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.