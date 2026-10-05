ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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05.10.2026 16:56:00
China hat über 300 Lithografie-Systeme von ASML gekauft
ASML-Mikrolithographieanlage mit freiliegendem Innenleben" />
China bekommt bereits keine aktuellen Lithografie-Systeme von ASML. Eine US-Forschungsinitiative fordert allerdings noch härtere Einschränkungen.
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Nachrichten zu ASML NV
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 655,00
|0,00%
|ASML NV
|1 661,20
|0,18%