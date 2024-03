Chinas Automarkt im Februar unter Einfluss des Neujahrsfestes schwächer

PEKING (dpa-AFX) - Der für die deutschen Hersteller wichtige chinesische Automarkt hat im Februar wegen des Neujahrsfestes wie erwartet einen Rückgang erlitten. Der traditionelle chinesische Feiertag fiel dieses Jahr in den Februar, vergangenes Jahr hatte er im Januar stattgefunden. So lagen die Auslieferungen von Pkw an die Kunden mit 1,09 Millionen Stück im Februar diesmal 21 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Mittwoch in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit fielen die Verkäufe noch etwas schwächer aus als in einer Schätzung im Februar angedeutet.

Auch bei den gewöhnlich deutlich wachsenden alternativen Antrieben (NEV - new energy vehicles) - im Wesentlichen Elektroautos - gingen die Auslieferungen zurück. Sie sanken im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 401 000 Autos.

Im Januar dieses Jahres hatten die Autoverkäufe einen deutlichen Aufschwung erlebt, vor allem wegen des Feiertagseffekts. Während des Neujahrsfestes ruht in der Volksrepublik das öffentliche Leben weitgehend für rund eine Woche. China ist der größte Automarkt der Welt und als solcher auch für die deutschen Hersteller Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (inklusive der Töchter Audi und Porsche), BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) der wichtigste Einzelmarkt./men/mne/stw