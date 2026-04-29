Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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29.04.2026 10:44:00
CISA-Warnung: Angriffe auf ConnectWise ScreenConnect und Windows Shell
Die US-amerikanische IT-Sicherheitsbehörde CISA warnt vor beobachteten Angriffen auf die Windows Shell und ConnectWise ScreenConnect.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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