Shell Aktie
|39,32EUR
|-0,05EUR
|-0,13%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die größte negative Überraschung habe es mit Blick auf den Barmittelzufluss gegeben. Der Experte sah Anzeichen für einen unerwartet deutlichen Anstieg des Betriebskapitals./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,20 £
|
Abst. Kursziel*:
12,58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:09
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:28
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
