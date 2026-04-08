Shell Aktie
|38,53EUR
|-1,94EUR
|-4,79%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell von 3700 auf 4000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen für den Ölkonzern an den Zwischenbericht an. Seine langfristigen Annahmen für Öl der Sorte Brent stiegen nun auf 80 Dollar je Fass von zuvor 70 Dollar, schrieb er am Mittwoch./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
33,74 £
|
Abst. Kursziel*:
18,57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
33,33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,03%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
13:31
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Shell auf 4000 Pence - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht mittags kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|LSE-Handel: mittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
11:46
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel 3700 Pence (dpa-AFX)
|
10:52
|ROUNDUP: Shell spürt Auswirkungen des Iran-Kriegs im Gas-Geschäft - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
09:29
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
09:07
|Shell spürt Auswirkungen des Iran-Kriegs im Gas-Geschäft (dpa-AFX)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktuelle Aktienanalysen
|12:51
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:42
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|BAWAG buy
|UBS AG
|09:40
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07:03
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|06:53
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.