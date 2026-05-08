NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Vom Downstream-Geschäft geprägt sei das erste Quartal stark gewesen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Er hob auch unter Berücksichtigung der Signale für das zweite Quartal seine Überschussprognose für das Gesamtjahr etwas an./rob/ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST



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