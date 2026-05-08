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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Vom Downstream-Geschäft geprägt sei das erste Quartal stark gewesen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Er hob auch unter Berücksichtigung der Signale für das zweite Quartal seine Überschussprognose für das Gesamtjahr etwas an./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,99 £
|
Abst. Kursziel*:
25,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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