NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke erste Quartal sei vom Raffinerie-Geschäft getrieben gewesen, schrieb Michele della Vigna am Donnerstagabend. Er lobte zudem den Weg hin zu einer dynamischeren Ausschüttungspolitik./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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