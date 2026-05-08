Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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08.05.2026 12:48:12

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke erste Quartal sei vom Raffinerie-Geschäft getrieben gewesen, schrieb Michele della Vigna am Donnerstagabend. Er lobte zudem den Weg hin zu einer dynamischeren Ausschüttungspolitik./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,00 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,01 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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