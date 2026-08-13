Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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13.08.2026 18:52:45
Cisco Drops 9% and Holds the Dow Back While the Nasdaq Climbs. Common Denominator: Memory Chips.
Record revenue, record earnings, $4 billion in AI orders, and the stock fell 9%. Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) had quite a morning.The result is a split morning session on Wall Street. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index gained 0.53% as of 12:32 p.m. ET and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up by 0.41%, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) is down 0.17%. All three looked much better two hours earlier, peaking around 10:30 a.m. ET with the Nasdaq flirting with a 1% jump.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Cisco Inc.
|96,47
|-1,07%
|Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Dow Inc
|26,82
|2,56%
|Nasdaq Inc
|83,50
|-1,30%
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