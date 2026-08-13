Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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13.08.2026 17:53:20
Cisco Systems Stock Falls 9% Despite Strong Q4 Results
(RTTNews) - Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) shares fell $10.69, or 8.63 percent, to $113.19 despite the company reporting sharply higher fourth-quarter revenue and profit, driven by strong demand across its networking and technology portfolio.
The stock opened at $113.93 and traded between $111.48 and $115.95 during the session. It has traded in a 52-week range of $65.75 to $130.37. Trading volume reached 29.21 million shares, compared with an average daily volume of 24.85 million shares.
Revenue rose 18 percent to $17.25 billion from $14.67 billion a year earlier, while net income increased 51 percent to $3.86 billion, or $0.97 per share, from $2.55 billion, or $0.64 per share. Adjusted net income rose to $4.9 billion, or $1.22 per share, from $4.0 billion, or $0.99 per share.
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Nachrichten zu Cisco Inc.
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Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|97,83
|0,33%