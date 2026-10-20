Cloud Strife, Sephiroth and Other FF7 Characters Land on Xbox Game Pass Soon

Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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20.10.2026 22:46:56
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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18:00
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
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16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
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20.10.26
|Microsoft gives data centre hopefuls a pre-IPO reality check (Financial Times)
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
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|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
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|08.10.26
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|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 840,00
|-0,07%
|Microsoft Corp.
|474,25
|0,21%
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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.