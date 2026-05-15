Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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15.05.2026 09:07:45
Commerzbank: KI soll Treiber des Stellenabbaus werden
Die Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat in einem Interview ihre Massnahmen erläutert, wie sie die Übernahmepläne der italienischen Unicredit kontern will. Helfen soll dabei auch der Abbau von rund 3'000 Stellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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