Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|DAX-Entwicklung
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28.10.2026 09:28:38
Freundlicher Handel: DAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Am Mittwoch verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,03 Prozent auf 25 598,42 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,110 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,052 Prozent tiefer bei 25 577,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 590,77 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 624,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 565,21 Punkten.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 1,44 Prozent zu. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 25 374,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, notierte der DAX bei 25 464,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24 278,63 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,32 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.
Tops und Flops im DAX aktuell
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3,39 Prozent auf 29,86 EUR), Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 130,08 EUR), Merck (+ 1,04 Prozent auf 146,00 EUR), BASF (+ 0,59 Prozent auf 52,43 EUR) und Commerzbank (+ 0,50 Prozent auf 37,89 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Symrise (-7,81 Prozent auf 92,24 EUR), Heidelberg Materials (-0,91 Prozent auf 147,05 EUR), Henkel vz (-0,85 Prozent auf 77,20 EUR), Beiersdorf (-0,72 Prozent auf 79,76 EUR) und Bayer (-0,72 Prozent auf 45,82 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 717 008 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,645 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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