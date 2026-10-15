Commerzbank Aktie
|37,81EUR
|-0,14EUR
|-0,37%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte solide Ergebnisse vorlegen, mit einer besonders guten Dynamik beim Zins- und Provisionsüberschuss, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere weitgehend im Einklang mit der Branche, was er angesichts der strategischen Unsicherheit im Vorfeld der bald anstehenden Genehmigung einer Übernahme durch die UniCredit als angemessen erachte./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38,09 €
|
Abst. Kursziel*:
10,27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,08%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|13:19
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
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|02.10.26
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|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|37,86
|-0,24%
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|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|13:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:38
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|13:29
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|13:27
|Roche Buy
|UBS AG
|13:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|13:19
|Commerzbank Hold
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|13:11
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13:05
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|13:04
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13:02
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Richemont Hold
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|KION GROUP Buy
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|DocMorris Hold
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|12:19
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