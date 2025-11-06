Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Experten-Einschätzung
|
06.11.2025 10:19:53
Commerzbank-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, gerade angesichts der jüngsten Erfolgsstrecke und immer höherer Erwartungen, schrieb Benjamin Goy am Donnerstagmorgen.
Aktieninformation im Fokus: Die Commerzbank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:03 Uhr 2,8 Prozent auf 31,63 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1 139 412 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 106,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2025 wird für den 06.11.2025 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
