Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Experten-Einschätzung 06.11.2025 10:13:52

Commerzbank-Aktie: Warburg Research vergibt Hold

Commerzbank-Aktie: Warburg Research vergibt Hold

Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier hat sich intensiv mit dem Commerzbank-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 30,40 auf 30,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit starken Ergebnissen hätten die Frankfurter die Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:57 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 31,57 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 2,76 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 061 335 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 106,0 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka,360b / Shutterstock.com

