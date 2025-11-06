Commerzbank Aktie
06.11.2025 10:13:52
Commerzbank-Aktie: Warburg Research vergibt Hold
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 30,40 auf 30,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit starken Ergebnissen hätten die Frankfurter die Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 09:57 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 31,57 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 2,76 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 061 335 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 106,0 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.
