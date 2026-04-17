Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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17.04.2026 11:59:06
Comparing Microsoft With Industry Competitors In Software Industry
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15.04.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|20 330,00
|1,96%
|Microsoft Corp.
|359,60
|0,73%
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