NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.06.2026 20:49:00
Computex: Nvidia RTX Spark: Was von der Notebook-CPU und ihrem Ableger N1 zu erwarten ist
Nvidia verrät bislang keine Details zum Notebookprozessor RTX Spark. Wir erfuhren sie dennoch und entdeckten den N1 auf einem Computex-Messestand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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