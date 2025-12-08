Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Salesforce Aktie

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

Medienbericht 08.12.2025 10:51:39

Confluent-Aktie hebt ab, IBM etwas schwächer: Kauf von Confluent steht wohl bevor

Der IT-Konzern IBM steht einem Bericht zufolge kurz vor der Übernahme des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent.

Der Kaufpreis solle bei rund elf Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro) liegen, berichtete das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Für IBM wäre es eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

Confluent hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz wichtig sind. Zuletzt hatten Übernahmen in diesem Bereich zugenommen. So verkündete Salesforce im Mai den Kauf von Informatica und IBM vollzog im Februar die Übernahme von Hashicorp.

Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die IBM-Aktie zeitweise 0,26 Prozent auf 307,13 US-Dollar, während die Confluent-Papiere an der NASDAQ um 31,63 Prozent auf 30,46 US-Dollar steigen.

/stw/zb/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Salesforcemehr Analysen

04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
