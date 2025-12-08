Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Medienbericht
|
08.12.2025 10:51:39
Confluent-Aktie hebt ab, IBM etwas schwächer: Kauf von Confluent steht wohl bevor
Der Kaufpreis solle bei rund elf Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro) liegen, berichtete das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Für IBM wäre es eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.
Confluent hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz wichtig sind. Zuletzt hatten Übernahmen in diesem Bereich zugenommen. So verkündete Salesforce im Mai den Kauf von Informatica und IBM vollzog im Februar die Übernahme von Hashicorp.
Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die IBM-Aktie zeitweise 0,26 Prozent auf 307,13 US-Dollar, während die Confluent-Papiere an der NASDAQ um 31,63 Prozent auf 30,46 US-Dollar steigen.
/stw/zb/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|223,70
|-0,29%
