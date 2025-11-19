Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 18:00:31

Could Broadcom Replace Tesla in the Magnificent Seven?

Tesla (NASDAQ: TSLA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are moving in completely different directions, and investors need to understand which company is truly positioned for long-term upside. With artificial intelligence accelerating faster than ever, one of these giants may be set for far stronger gains than the other.Stock prices used were the market prices of Nov. 14, 2025. The video was published on Nov. 18, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten