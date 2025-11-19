Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
19.11.2025 18:00:31
Could Broadcom Replace Tesla in the Magnificent Seven?
Tesla (NASDAQ: TSLA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are moving in completely different directions, and investors need to understand which company is truly positioned for long-term upside. With artificial intelligence accelerating faster than ever, one of these giants may be set for far stronger gains than the other.Stock prices used were the market prices of Nov. 14, 2025. The video was published on Nov. 18, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
18.11.25
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25
|Optimismus in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
17.11.25
|Gewinne in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|Geely-Aktie dennoch im Rückwärtsgang: Tesla-Konkurrent mit starkem Absatzwachstum (finanzen.at)
|
16.11.25
|Warum die Tesla-Aktie 2026 vor einem neuen Wachstumszyklus stehen könnte (finanzen.at)
|
14.11.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Israel erwägt Zulassung des FSD-Systems - Autopilot kurz vor dem Durchbruch (finanzen.at)
|
14.11.25
|FirstFT: Blue Origin makes progress in quest to rival SpaceX (Financial Times)