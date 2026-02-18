Tesla Aktie
|347,80EUR
|2,20EUR
|0,64%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Zunächst dürften die Produktions-Stückzahlen für die selbstfahrenden Taxis des Elektroautobauers begrenzt ausfallen, um diese erst einmal zu testen, schrieb Dan Levy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Aussagen von Konzernchef Elon Musk hätten den für April geplanten Produktionsstart bestätigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 04:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 410,63
|
Abst. Kursziel*:
-12,33%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 410,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,33%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|347,50
|0,55%
